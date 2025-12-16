ССО уничтожили вражескую РСЗО "Ураган" и личный состав россиян в Донецкой области
- Силы специальных операций нанесли удар по РСЗО БМ-27 "Ураган" и личному составу противника в Донецкой области.
- Операция была проведена с помощью ударных БпЛА FP-2 в районах Благодатного и Покровска.
Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по россиянам. Военным удалось поразить вражескую РСЗО БМ-27 "Ураган" и личный состав противника в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.
Какие последствия удара по врагу?
В ночь на 16 декабря подразделения ССО поразили вражеские цели на временно оккупированной территории в Донецкой области: для этого они использовали ударные БпЛА FP-2.
В населенном пункте Благодатное военные отработали по месту хранения РСЗО БМ-27 "Ураган" и месту расположения экипажей указанных систем.
Кроме того, в районе Покровска ССО поразили место накопления личного состава противника.
Силы специальных операций продолжают принимать асимметричных действий для подрыва наступательных возможностей российской армии,
– отметили бойцы.
Военные ССО провели успешную операцию: смотрите видео
Силы обороны наносят потери россиянам: последние новости
Недавно подводные дроны СБУ Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Речь идет о носителе крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты регулярно обстреливают украинские города.
Подводная лодка находилась вблизи порта Новороссийска. В результате атаки она фактически была выведена из боевого состава.
Спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло потери россиянам во временно оккупированном Крыму. Под ударом были две радиолокационные станции – "Каста-2Е2" и 96Л6.