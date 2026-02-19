Во время проведения операции, украинские военные неоднократно предлагали россиянам сдаться в плен, однако враг отказался. Об этом сообщили ССО.
Как ССО ликвидировали двух оккупантов?
ССО 18 февраля сообщили, что 4 полк Рейнджеров провел успешную операцию по штурму российских позиций. Украинские военные смогли ликвидировать двух россиян.
Во время проведения прямых действий спецназовцы ССО предлагали россиянам сдаться в плен. Российские военнослужащие отказались от взаимодействия.
ССО провели успешную операцию: смотрите видео
Что еще известно об операциях ССО?
Силы специальных операций Украины успешно провели операцию в Купянске, уничтожив и взяв в плен российских солдат.
ССО нанесли удары по объектам врага на оккупированных территориях Донецкой области. Поражен был логистический склад в Селидово и склад боеприпасов в Горном.