Во время проведения операции, украинские военные неоднократно предлагали россиянам сдаться в плен, однако враг отказался. Об этом сообщили ССО.

Смотрите также Российский "Искандер" взлетел в воздух: бойцы ССО успешно атаковали оккупантов

Как ССО ликвидировали двух оккупантов?

ССО 18 февраля сообщили, что 4 полк Рейнджеров провел успешную операцию по штурму российских позиций. Украинские военные смогли ликвидировать двух россиян.

Во время проведения прямых действий спецназовцы ССО предлагали россиянам сдаться в плен. Российские военнослужащие отказались от взаимодействия.

ССО провели успешную операцию: смотрите видео

Что еще известно об операциях ССО?