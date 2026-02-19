Під час проведення операції, українські військові неодноразово пропонували росіянам здатися у полон, проте ворог відмовився. Про це повідомили ССО.

Як ССО ліквідували двох окупантів?

ССО 18 лютого повідомили, що 4 полк Рейнджерів провів успішну операцію зі штурму російських позицій. Українські військові змогли ліквідувати двох росіян.

Під час проведення прямих дій спецпризначенці ССО пропонували росіянам здатися в полон. Російські військовослужбовці відмовилися від взаємодії.

ССО провели успішну операцію: дивіться відео

Що ще відомо про операції ССО?