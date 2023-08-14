Уничтожили вражеский катер с экипажем: ССО показали работу дрона на южном направлении

Военные из сил специальных операций на южном направлении обнаружили вражеский катер с экипажем. Поэтому наши защитники с помощью дрона удачно смогли ликвидировать оккупантов и уничтожить их судно.

Следует отметить, что россиянам не помогло даже маневрирование на воде. Ведь дрон настиг их и уничтожил этот катер захватчиков.

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ССО уничтожили катер российской армии

Украинские военные Сил специальных операций, работающих на южном направлении, сняли момент уничтожения солдат противника. В частности, на видео наши защитники показали, как операторы ССО направляют беспилотник в лодку россиян.

FPV-дрон воинов ССО Украины уничтожает катер с российскими оккупантами. Те пытаются маневрировать по воде, одновременно дрон заходит на траекторию удара,

– сказали в ССО.

Военные ССО уничтожили вражеский катер на Юге / Видео с фейсбук-страницы Командование Сил специальных операций ВСУ

Воины также подчеркнули, что, несмотря на попытки россиян вывести лодку из-под удара плавсредство с экипажем из трех бойцов, было уничтожено. Эти кадры предоставили операторы 73 морского центра специального назначения.

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