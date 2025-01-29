Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к позициям россиян: уничтожен блиндаж с оккупантами

Бойцы ССО продолжают успешно уничтожать россиян на фронте. Бойцы успешно провели налет на вражескую позицию на одном из самых горячих оперативных направлений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины. Блиндаж с оккупантами забросали взрывчаткой.

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Что известно об операции ССО

Операторы 3 полка ССО совершили успешный налет на вражескую позицию на одном из самых горячих направлений российско-украинской войны. Удалось уничтожить по меньшей мере четырех российских оккупантов. Бойцы тщательно спланировали свою атаку на вражескую позицию.

Группа ССО вплотную ворвалась к россиянам: смотрите видео

Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов "семтекса" – пластичной взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита,

– говорится в сообщении.

Единственное, что осталось после взрыва – воронка и остатки оккупантов. После проведения операции группа ССО успешно отошла в безопасную зону без потерь.