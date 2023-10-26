ЕС сомневается, можно ли доверять Венгрии, а Сийярто поехал в Беларусь за "миром" для Украины

В СМИ пишут, что в Брюсселе есть серьезные сомнения, чтобы по-прежнему воспринимать Венгрию союзником. Тем временем глава венгерского МИД Сийярто еще раз подтвердил пророссийскую политику своей страны во время визита в Минск.

Встреча венгерского премьера Виктора Орбана с Путиным в Пекине и его циничное заявление, в котором он сравнил ЕС с Советским Союзом, стали очевидно последними каплями, склонившими весы сомнений стран ЕС в сторону недоверия к Венгрии. Там больше не уверены, могут ли доверять Будапешту как своему союзнику и партнеру.

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Венгрия вряд ли исправит свое поведение

Дипломаты предполагают, что проблемы с Венгрией будут только расти. Они будут представлять значительную угрозу для принятия совместных решений по стратегически важным вопросам. Кроме того, высшие должностные лица ЕС предполагают, что Венгрия может заручиться поддержкой Роберта Фицо, новоизбранного премьера Словакии, ранее уже заявившего, что его страна не будет посылать Украине военную помощь.

Несмотря на то, что Венгрия будет становиться все более изолированной, поведение Орбана вряд ли изменится.

Сийярто поехал в Минск договариваться о "мире" для Украины

Между тем, в Венгрии признают, что ее политика может привести к еще большей изолированности на политической арене Европы. Однако продолжают свою гнуть свою пророссийскую линию. Так, глава МИД страны Петер Сийярто во второй раз за год посетил белорусскую столицу. На этот раз для участия в конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформируемом мире". Там он призвал к "немедленным мирным переговорам" Украины и России.

Мы выступаем за скорейший мир... Я убежден, что эта война не имеет решения на поле боя. А решение построено вокруг процесса переговоров, оно за переговорным столом,

– заявил венгр.

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