Трамп поставил Зеленскому условие для возобновления их отношений, – Bloomberg

28 февраля во время открытых переговоров в Овальном кабинете Зеленский, Трамп и Вэнс остро поспорили. Из-за этого переговоры были сорваны. В администрации Трампа частным образом передали украинской делегации, что нужно для возобновления диалога.

Значительная часть союзников поддержала Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. В то же время они также указали украинскому президенту на необходимость возобновления отношений с США. Среди тех, кто посоветовал главе нашего государства уладить ситуацию с Трампом были, в частности, президент Польши Дуда и генсек НАТО Марк Рютте, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп хочет извинений от Зеленского

Как пишет издание, премьер Британии Кир Стармер был одним из тех, кто пытался реанимировать испорченную встречу между Трампом и Зеленским. Он позвонил им обоим, чтобы убедить продолжить переговоры. Впрочем, усилия Стармера не имели результата. У Трампа ему отказали, заявив, что нужно время для того, чтобы "остыли эмоции".

Администрация президента США приватно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для восстановления отношений, сказал один европейский чиновник.

Впрочем, Кир Стармер тоже не планирует сдаваться. Он готовится взять лидерство в Европе. 2 марта он примет саммит с участием лидеров из более десятка других давних американских союзников, чтобы укрепить оборону Украины и Европы в случае, если Трамп заключит соглашение с президентом России Владимиром Путиным и сократит поддержку Киева.

По словам экс-советника по национальной безопасности Великобритании Питера Рикеттса, визиты Макрона и Стармера в Вашингтон были призваны убедить Трампа, что Европа может внести полезный вклад по урегулированию войны в Украине и заслуживает места за столом для переговоров. Впрочем, после скандала в Белом доме, все вернулось в начало. Главный риск заключается в том, что Трамп может снова вернуться к прямым контактам с Путиным.

К слову, сам президент Зеленский на вопрос журналиста, намерен ли он извиняться перед Трампом, сказал, что его очень уважает. Глава государства не считает, что он поступил неправильно во время встречи в Овальном кабинете.