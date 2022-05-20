Стал символом героического сопротивления, – Фесенко объяснил, почему Зеленский популярен в мире
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Благодаря эффективному сопротивлению украинцев популярность президента безумно возросла, поэтому это стали использовать в пользу страны в условиях войны.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Как бы по-разному к Зеленскому ни относились граждане, для мира он стал символом героического украинского сопротивления.
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По словам Фесенко, в этой ситуации фактор войны сыграл немаловажную роль. В то же время в условиях дефицита сильных и эмоциональных лидеров в современном мире Зеленский оказался человеком с хорошо выраженными лидерскими качествами.
Его воспринимают как символ сопротивления Украины в условиях российской агрессии. Не просто сопротивления, а героического и эффективного сопротивления. Здесь уже начинают играть роль черты самого Зеленского. Все-таки предыдущая профессия дает о себе знать. Он очень умелый коммуникатор.
Как отметил Фесенко, в Офисе Президента еще в марте почувствовали, что популярность Зеленского в результате эффективного украинского сопротивления безумно возросла, поэтому стали использовать это в пользу нашего государства.
"Это было абсолютно правильным решением. Оно тоже придало популярности Зеленскому", – добавил политолог.Справка. Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей американского издания Time, получив 3,3 миллиона голосов, что составляет 5% от общего количества. Второе место занял глава SpaceX и Tesla Илон Маск, а третье – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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