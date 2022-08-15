В Стамбуле россияне заявляли, что готовы вывести войска на позиции 23 февраля, – Арестович

Украина и россия в марте провели переговоры в Стамбуле. Тогда россия заявила, что была готова отвести свои войска на позиции по состоянию на 23 февраля.

россия и сейчас очень сильно просит о переговорах, – Арестович

Соответствующее заявление сделал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. В то же время, он подчеркнул, что является внештатным советником главы ОП и не располагает реальной информацией.

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В марте, когда они пытались договориться с нами о Стамбуле, они были готовы выводить войска по состоянию на 23 февраля,

– сказал Арестович.

Он отметил, что в марте о переговорах в Стамбуле просила российская сторона, а не украинская. Также, как сказал советник главы ОП, россия и сейчас очень сильно просит о переговорах.

"Вообще у меня нет никакой реальной информации. Я сужу по косвенным данным. У меня ведь нет доступа к государственным тайнам", – заявил Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что узнал о том, что россия была готова отвести войска, не от члена украинской делегации.

Что известно о переговорах между Украиной и россией

Украина с первых дней вторжения россии пыталась остановить войну с помощью дипломатии. В Киеве даже согласились провести переговоры на границе с беларусью, предоставившей россии свою территорию для агрессии против Украины.

Также украинские и российские делегации встречались в Стамбуле. В частности, в Турции прошла трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел Украины, Турции и россии.

В Стамбуле украинская сторона передала россиянам свои предложения относительно окончания войны. Однако в кремле проигнорировали предложения и продлили военную кампанию.

россия открыто требует у Украины территориальных уступок и ставит ультиматумы. Поэтому в Киеве решили приостановить переговоры. В Офисе Президента констатировали, что пока нет оснований для возобновления переговоров с оккупантами.

Также в МИД Украины заявили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте.

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