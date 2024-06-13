Могут быть агенты и среди российских военных: что произошло с вражеской станцией связи "Ливень"
Агентам "Атеш" удалось уничтожить станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень" в Московской области. Это была система защищенной связи, которая фактически соединяется со спутником.
Поэтому сейчас у оккупантов нарушена коммуникация с командованием, которое отдает приказы. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Положительные тенденции для Украины
Александр Мусиенко отметил, что станция "Ливень" защищала каналы связи даже в условиях серьезных препятствий. Ее цель – это ускорение получения сообщений, приказов, команд и так далее. Говорится о координации действий подразделений даже при условии, если нарушены другие системы связи.
Известно, что станция связи "Ливень" размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин.
Соответственно батарея зенитно-ракетного комплекса остается без связи. Нарушена координация с командованием, которое отдает те или иные приказы. Поэтому это делает, наверное, неспособным применение и использование системы по назначению. Это не критично, потому что ЗРК может работать. Поскольку радар, командный пункт остались целы,
– объяснил он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований предположил, что россияне будут ждать, когда станция будет заменена. Поэтому это на некоторое время откладывает применение ЗРК. Однако пока он целый, то пригоден для использования.
"Это же надо пробраться непосредственно на место базирования этого дивизиона ПВО, поджечь и иметь доступ. Поэтому я не исключаю, что уже есть агенты непосредственно и в составе российских военных в силу тех или иных обстоятельств. Но уже выполняют такие задачи, что свидетельствует о достаточно неплохих положительных тенденциях для нас", – подчеркнул военный эксперт.
Движение "Атеш" уничтожило станцию связи "Ливень": главное
- Утром 12 июня стало известно, что движение "Атеш" совершило успешную диверсию, уничтожив станцию связи Р-441 "Ливень" в Московской области. Станция размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин.
- Эта станция обеспечивала связь в стратегическом и оперативном звеньях управления оккупационной армии. Отмечается, что ее уничтожение значительно нарушило систему управления 584-го гвардейского зенитного ракетного полка, что привело к ослаблению системы ПВО всей Московской области.
- Напомним, что недавно агенты "Атеш" сообщили, что российские военнослужащие ПВО получили "рекомендацию" на эвакуацию семей из временно оккупированного Крыма. В частности, там сообщили, что часть российской ПВО перевозят в Белгородскую область.