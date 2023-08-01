За жизнь боролись две недели: умер воин бригады "Кара-Даг", получивший ранение на фронте

1 августа 2023, 10:30
Читати новину українською

Источник:

Ясковский сельский совет

На фронте погиб военный из Одесской области Станислав Янский. Он был воином 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг".

Станислав получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, однако военный скончался 30 июля.

Важно Светлый и добрый человек: в Луганской области погиб 20-летний Роман Приймак

Что известно о погибшем воине

Станиславу Янскому было всего 25 лет. Мужчина получил ранение в боях на Запорожье на Мелитопольском направлении.

30 июля Украина потеряла своего Героя, защитника, который с первых дней войны, покинув морское дело, встал на защиту наших территорий. После тяжелого ранения на поле боя, проведя почти 2 недели в борьбе за жизнь, скончался 25-летний Станислав Янский. Он был гвардейцем 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг",
– сообщили в Ясковском сельском совете.

Прощание с военным состоится 3 августа в его родном селе Троицкое.


Станислав получил тяжелое ранение на фронте / фото Ясковский сельский совет

Редакция 24 Канала выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибшего воина!

Потери Украины на фронте

  • Напомним, в Ровно 30 июля простились с погибшим офицером ВСУ Юрием Высоцким. Ему навсегда осталось 28 лет. В мирной жизни Юрий был юристом. А на войне командовал стрелковым взводом.
  • В Ужгороде 29 июля простились с защитником Украины – подполковником Сергеем Лущакевичем. Он отдал ВСУ более 30 лет своей жизни.
  • Также в боях за Украину погиб военнослужащий Андрей Рольский. Он родом из Тернопольской области. Защитник погиб на фронте под Бахмутом. Через три месяца ему должно было исполниться 22 года.
Автор: Софія Ропан