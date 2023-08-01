За жизнь боролись две недели: умер воин бригады "Кара-Даг", получивший ранение на фронте
Источник:Ясковский сельский совет
На фронте погиб военный из Одесской области Станислав Янский. Он был воином 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг".
Станислав получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, однако военный скончался 30 июля.
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Что известно о погибшем воине
Станиславу Янскому было всего 25 лет. Мужчина получил ранение в боях на Запорожье на Мелитопольском направлении.
30 июля Украина потеряла своего Героя, защитника, который с первых дней войны, покинув морское дело, встал на защиту наших территорий. После тяжелого ранения на поле боя, проведя почти 2 недели в борьбе за жизнь, скончался 25-летний Станислав Янский. Он был гвардейцем 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг",
– сообщили в Ясковском сельском совете.
Прощание с военным состоится 3 августа в его родном селе Троицкое.
Станислав получил тяжелое ранение на фронте / фото Ясковский сельский совет
Потери Украины на фронте
- Напомним, в Ровно 30 июля простились с погибшим офицером ВСУ Юрием Высоцким. Ему навсегда осталось 28 лет. В мирной жизни Юрий был юристом. А на войне командовал стрелковым взводом.
- В Ужгороде 29 июля простились с защитником Украины – подполковником Сергеем Лущакевичем. Он отдал ВСУ более 30 лет своей жизни.
- Также в боях за Украину погиб военнослужащий Андрей Рольский. Он родом из Тернопольской области. Защитник погиб на фронте под Бахмутом. Через три месяца ему должно было исполниться 22 года.