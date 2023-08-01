За жизнь боролись две недели: умер воин бригады "Кара-Даг", получивший ранение на фронте

На фронте погиб военный из Одесской области Станислав Янский. Он был воином 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг".

Станислав получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, однако военный скончался 30 июля.

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Что известно о погибшем воине

Станиславу Янскому было всего 25 лет. Мужчина получил ранение в боях на Запорожье на Мелитопольском направлении.

30 июля Украина потеряла своего Героя, защитника, который с первых дней войны, покинув морское дело, встал на защиту наших территорий. После тяжелого ранения на поле боя, проведя почти 2 недели в борьбе за жизнь, скончался 25-летний Станислав Янский. Он был гвардейцем 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг",

– сообщили в Ясковском сельском совете.

Прощание с военным состоится 3 августа в его родном селе Троицкое.



Станислав получил тяжелое ранение на фронте / фото Ясковский сельский совет

Потери Украины на фронте