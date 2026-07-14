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24 Канал Новости Украины Заместитель командира 155-й бригады Лучанов впервые выступил с заявлением по поводу громкого убийства
14 июля, 13:32
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Заместитель командира 155-й бригады Лучанов впервые выступил с заявлением по поводу громкого убийства

Анастасия Колесникова

14 июля суд избирает меру пресечения в отношении бывшего командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух мирных жителей Киевской области.

Лучанов в суде заявил, что не признает своей вины. Он отметил, что не согласен с обвинением. Кроме того, в ответ на вопросы журналистов подполковник сказал, что не видел братьев, тела которых нашли на территории части. Остальное, по его словам, установит следствие.

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Решение суда Похищение Убийство
Станислав Лучанов
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