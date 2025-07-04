Недавно в третий раз стал отцом: из-за удара по ТЦК в Полтаве погиб защитник Станислав Попович

3 июля утром Россия массированно атаковала Полтаву дронами. В частности, врагом был нанесен удар по зданию ТЦК, в результате чего погибли два человека, а еще несколько десятков пострадали.

Среди погибших – 21-летний студент Александр Ляшик, который работал в Полтавской ОВА, а также недавно демобилизованный военный Станислав Попович, передает 24 Канал.

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Приехал с передовой

Станислав Попович недавно демобилизовался, ведь в третий раз стал отцом. Об этом в комментарии Суспильному рассказал инструктор погибшего военного.

Он помнит Станислава из учебного центра, где тот проходил БЗВП.

Сразу обратил внимание на крепкого мужчину с очень добрыми глазами. Мы нашли общий язык не как подчиненный с командиром, а как человек с человеком,

– поделился инструктор.

Говорит, что Станислав с любовью вспоминал о жене и своих детях. Он был искренним, настоящим и всегда улыбался несмотря на все тяготы военной службы.

Мужчины поддерживали связь и после того, как Стас закончил БЗВП и отправился на передовую.

На трагическую весть отреагировали и в Малокобелячковском лицее, где работает жена погибшего.

По словам директора заведения Зои Васюты, Станислав Попович вернулся с передовой и по делам поехал в ТЦК в тот роковой день.

Еще недавно ученики передавали письма и рисунки этому воину. Приехав с передовой, по делам поехал в ТЦК. Жизнь хорошего человека, отца, сына оборвал вражеский обстрел. В эти горькие минуты искренне разделяем невыразимую боль невосполнимой утраты,

– говорится в сообщении.