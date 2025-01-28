На Луганщине погиб 22-летний защитник из Калуша Станислав Соломчак

В бою за Украину на Луганщине 25 января погиб 22-летний защитник из Калуша Станислав Соломчак. Герой служил в гранатометном отделении штурмовой роты одной из воинских частей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Калуша Андрея Найду. Герою было всего 22 года.

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22-летний боец из Калуша погиб в бою на Луганщине

В Луганской области 25 января 2025 года погиб защитник из Калуша, что на Ивано-Франковщине, Станислав Соломчак.

Станислав Соломчак родился в 2003 году.

Защитник достойно и самоотверженно проходил военную службу по контракту. Служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки штурмовой роты одной из воинских частей,

– отметил Найда.

К слову, на фронте также погиб военный и поэт из Тернополя Михаил Микусь. Он служил в 5-й отдельной штурмовой бригаде под позывным "Небо". До полномасштабного вторжения мужчина был писателем и музыкантом, автором сборника "Вселенная тысячи мечтаний". Он присоединился к защите Украины в феврале 2022 года.