Пускал "Калибры" по Украине и совершил теракт в Виннице: что известно об убитом капитане Ржицком

В российском Краснодаре 10 июля был убит российский капитан Станислав Ржицкий. По предварительным данным, оккупанта подстрелили, когда он выходил на утреннюю пробежку.

До своей смерти россиянин был одним из тех, кто пускал ракеты "Калибр" по Украине, ведь он командовал подводной лодкой "Краснодар". Что известно о Станиславе Ржицком, как он причастен к теракту в Виннице летом 2022 года, а также чем он занимался до того, как его подстрелили – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об оккупанте

Сам Станислав Ржицкий неохотно делился деталями о своей жизни. Из его соцсетей можно узнать, что он родился 18 декабря 1980 года. Сначала окончил школу в русском городе Чита, а затем Санкт-Петербургский военно-морской институт.



Российский капитан Станислав Ржицкий / Фото из российских СМИ

Долгое время жил в оккупированном Севастополе, впоследствии в Краснодаре. До своей смерти он дослужился до капитана 2-го ранга, а также успел побыть командирами подлодок "Алроса" в 2015 году и "Краснодар" с 2016 года.

Последнее упоминание о нем как о командире этой подлодки встречалось в печати страны-агрессорки еще в 2020 году.



Станислав Ржицкий командовал российскими подлодками / Фото из российских СМИ

Свои профили в соцсетях оккупант пытался держать закрытыми. Однако из них можно все же узнать, что захватчик очень любил спорт, особенно велосипедный.

Ржицкий, вероятно, причастен к теракту в Виннице

С помощью подлодок оккупант с первых дней полномасштабной войны запускал ракеты типа "Калибр" по территории нашего государства. В частности, он также причастен к ракетному удару по Виннице 14 июля 2022 года.



Ржицкий руководил ударами "Калибров" по Украине / Фото из российских СМИ

Этот удар нанесли по гражданскому району, а жертвами атаки стали 23 человека. Несмотря на это, до сих пор не удалось установить, какая именно из подлодок атаковала украинский город. Но капитан точно тогда вышел на службу и руководил ударами "Калибров" по Украине.

Украина также внесла капитана в базу "Миротворец" за "непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину".

В Страткоме ВСУ рассказали , что Ржицкий действительно нанес ракетные удары, в частности, по Виннице. Однако впоследствии оккупант пришел к выводу, что такие удары с большим риском для гражданских не эффективны.

Украинская разведка предположила, что российский капитан ликвидировал российское военное командование за отказ выполнять ракетные обстрелы по мирным украинским городам.

Что известно об убийстве Ржицкого

Пропагандистские СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что Станислава Ржицкого 10 июля неизвестный подстерег у спорткомплекса "Олимп" и выстрелил 4 раза в спину и грудь. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Оккупанты отметили, что от ранений Ржицкий скончался на месте. Кроме того, россияне уже даже возбудили уголовное дело, а нападающего пообещали "найти как можно быстрее".