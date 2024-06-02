"Но нет денег": самая старшая роженица Украины Подвербная хотела бы родить еще одного ребенка

Дочь самой старшей роженицы Украины живет в другой семье. 13-летняя Анна Подвербная улучшила свое состояние здоровья и чувствует себя счастливой.

Она уже месяц живет в новой семье. Заместитель председателя Черниговской ОВА Дмитрий Блауш, который год назад взял ситуацию под личный контроль, рассказал, что девочка уже катается на самокате и осваивает игру на синтезаторе, пишет 24 Канал.

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Что известно о жизни дочери старейшей матери Украины

Этот год стал – годом больших перемен! И теперь с большой радостью, хочу познакомить вас с новой Аней Подвербной. Хотя, пожалуй, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время,

– заявил заместитель главы ОВА.

Он рассказал, что Аня уже месяц живет новой семье. Девочка хочет играть на музыкальных инструментах и планирует заниматься спортом.

Сейчас решают вопрос об операции, потому что нужно полное понимание специалистов. Ранее Дмитрий Блауш объяснял, что девушке надо определенное время ходить в очках.



Анна Подвербная чувствует себя лучше после того, как переехала от своей матери / Фото Дмитрия Блауша

Безусловно хочется поблагодарить опекуна Ани. Женщине которая взяла на себя большую ответственность и можно сказать испытание продолжать воспитывать ребенка. Дарить тепло, ласку, любовь и все свое время, это дорогого стоит,

– заявил чиновник.

Что заявила самая старая мать в Украине

Заместитель председателя Черниговской ОВА Дмитрий Блауш рассказал ТСН, что Аня любит свою мать, хоть и живет в новой семье.

Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными,

– заявил Блауш.

Ведь и Аню у Валентины Подвербной забрали из-за того, что ребенок написал сообщение в инстаграме, в котором пожаловалась на то, что родная мать издевалась над ней – царапала, не позволяла мыться, рвала ее одежду.

Теперь же 78-летняя мать Ани прокомментировала ситуацию журналистам. В частности, она расплакалась в трубку и заявила, что будет пытаться вернуть ребенка, однако еще не знает, как именно. Она не исключает, что обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему свою историю. Также Валентина Подвербная убеждает, что делает ремонт в своей квартире, чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия.

"Я пытаюсь забрать ребенка. В квартире делаю ремонт, привезла мебель, кроме кухни. Выплачу кухню – мне привезут и эту мебель. Будет у меня красота, приедете смотреть, как у меня красиво", – заявила Подвербная.

78-летняя мать Ани убеждает, что с удовольствием бы родила себе еще одного ребенка.

С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – 24 Канал),

– заявила Подвербная-старшая.

Однако врач, который делал Валентине искусственное оплодотворение, рассказывал, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам, которым более 55 лет. Официальные комментарии врач не предоставлял, ведь по делу Подвербной продолжались судебные разбирательства.

Коротко о скандале с самой старой матерью в Украине