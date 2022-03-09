Стареющая малоэффективная организация, – советник главы МВД об ООН
Организация Объединенных Наций на протяжении последних лет показала свою малую эффективность. Однако альтернативы пока нет.
ООН в чем-то похожа на фиговый лист (фразеологизм – то, чем прикрывают или маскируют что-либо). Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
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ООН – только площадка для информации
"К сожалению, это малоэффективная стареющая организация, но другой у нас нет", – подчеркнул Денисенко.
По его словам, ООН – это просто площадка для поднятия информационных волн. Именно так нужно рассматривать организацию и не нужно иметь к ней иллюзий, которых уже почти нет с 2014 года.
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Организация придерживается принципов Стивенсона
Денисенко отметил, что три принципа Организации Объединенных Наций удачно охарактеризовал постоянный представитель США при ООН Эдлай Эвинг Стивенсон.
Он в 1964 году описал жизнь дипломата тремя словами – алкоголь, протокол и Geritol (когда-то "лекарство против старения").
Скандал вокруг ООН: что известно
- Сотрудникам ООН 7 марта пришло письмо от департамента коммуникаций, в котором говорилось о том, что войну в Украине нужно называть "конфликтом".
- Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отрицал эту информацию.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал цензуру в ООН. Отреагировали и в Офисе Президента.
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