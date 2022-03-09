Стареющая малоэффективная организация, – советник главы МВД об ООН

Организация Объединенных Наций на протяжении последних лет показала свою малую эффективность. Однако альтернативы пока нет.

ООН в чем-то похожа на фиговый лист (фразеологизм – то, чем прикрывают или маскируют что-либо). Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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ООН – только площадка для информации

"К сожалению, это малоэффективная стареющая организация, но другой у нас нет", – подчеркнул Денисенко.

По его словам, ООН – это просто площадка для поднятия информационных волн. Именно так нужно рассматривать организацию и не нужно иметь к ней иллюзий, которых уже почти нет с 2014 года.

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Организация придерживается принципов Стивенсона

Денисенко отметил, что три принципа Организации Объединенных Наций удачно охарактеризовал постоянный представитель США при ООН Эдлай Эвинг Стивенсон.

Он в 1964 году описал жизнь дипломата тремя словами – алкоголь, протокол и Geritol (когда-то "лекарство против старения").

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