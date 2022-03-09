ООН в дечому схожа на фіговий листок (фразеологізм – те, чим прикривають або маскують щось). Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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ООН – лише майданчик для інформації

"На жаль, це малоефективна організація, що старіє, але іншої у нас немає", – наголосив Денисенко.

За його словами, ООН – це просто майданчик для підняття інформаційних хвиль. Саме так треба розглядати організацію і не треба мати щодо неї ілюзій, яких вже майже і немає із 2014 року.

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Організація дотримується принципів Стівенсона

Денисенко зауважив, що три принципи Організації Об'єднаних Націй вдало охарактеризував постійний представник США при ООН Едлай Евінг Стівенсон.

Він у 1964 році описав життя дипломата трьома словами – алкоголь, протокол і Geritol (колись "ліки проти старіння").

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