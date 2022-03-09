ООН в дечому схожа на фіговий листок (фразеологізм – те, чим прикривають або маскують щось). Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
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ООН – лише майданчик для інформації
"На жаль, це малоефективна організація, що старіє, але іншої у нас немає", – наголосив Денисенко.
За його словами, ООН – це просто майданчик для підняття інформаційних хвиль. Саме так треба розглядати організацію і не треба мати щодо неї ілюзій, яких вже майже і немає із 2014 року.
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Організація дотримується принципів Стівенсона
Денисенко зауважив, що три принципи Організації Об'єднаних Націй вдало охарактеризував постійний представник США при ООН Едлай Евінг Стівенсон.
Він у 1964 році описав життя дипломата трьома словами – алкоголь, протокол і Geritol (колись "ліки проти старіння").
Скандал довкола ООН: що відомо
- Співробітника ООН 7 березня надійшов лист від департаменту комунікацій, в якому мовилось про те, що війну в Україні треба називати "конфліктом".
- Офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик заперечив цю інформацію.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував цензуру в ООН. Відреагували і в Офісі Президента.
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