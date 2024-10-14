"Зовет зов сердца": кто открыто помогает российской армии со Starlink

Журналисты The Washington Post сообщили, что россияне достигают успехов на фронте с помощью незаконно полученных терминалов Starlink. Эти системы оккупанты везут из разных стран, но все же остается один человек, который откровенно им помогает.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что именно Илон Маск занял антиукраинскую позицию и открыто работает с Россией. Украина ведет переговоры по этому поводу с Белым домом, но пока результата никакого не имеет.

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Откуда у российской армии Starlink

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что в течение последних месяцев украинские военные ежедневно уничтожают российские Starlink и территории России по 3 – 4 системы. Оккупанты же тоже охотятся за украинскими Starlink. Эти системы важны для войск, ведь без них нет связи с беспилотниками и их координации.

Если раньше Starlink использовали только в приграничных территориях, где была некая "серая зона", теперь россияне все больше и "веселее" везут их из ОАЭ, других стран и используют их на линии разграничения, оккупированных территориях и глубоко в тылах,

– отметил Ступак.

Остается вопрос, что с этим может сделать Пентагон и Белый дом. Компания Илона Маска откровенно работает на россиян.

Заметьте! Аналитики института изучения войны сообщили, что именно благодаря Starlink россиянам удалось захватить Угледар. По их данным, существует черный рынок Starlink, через который терминалы доставляются российским войскам, несмотря на запреты и санкции.

Украине важно нажать на США, чтобы они заставили компанию Маска выключить Starlink на оккупированных территориях и на линии разграничения. Понять на какой территории и в каких странах работают системы легко с помощью карты покрытия.

По словам экс-сотрудника СБУ, крупные компании на корпорации, как компания Маска, зарабатывают на войне России против Украины. Часто они могут "клеить дурака, делать лицо кирпича" и не признавать, что они действительно помогают стране-агрессору.

Я не думаю, что Маск заработает на этом большие деньги, но он имеет "иск сердца" помогать россиянам,

– подчеркнул Ступак.

К слову, глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский заявил, что финансирование Starlink для Украины происходит за счет Польши. Маск к этому никакого отношения не имеет.