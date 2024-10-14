Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що саме Ілон Маск зайняв антиукраїнську позицію та відкрито працює з Росією. Україна веде перемовини щодо цього з Білим домом, але поки що результату ніякого не має.

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Звідки в російської армії Starlink

Ексспівробітник СБУ пояснив, що протягом останніх місяців українські військові щодня знищують російські Starlink та території Росії по 3 – 4 системи. Окупанти ж теж полюють за українськими Starlink. Ці системи є важливими для військ, адже без них немає зв'язку з безпілотниками та їхньої координації.

Якщо раніше Starlink використовували лише в прикордонних територіях, де була така собі "сіра зона", тепер росіяни все більше та "веселіше" везуть їх з ОАЕ, інших країн та використовують їх на лінії розмежування, окупованих територіях та глибоко в тилах,

– зауважив Ступак.

Залишається питання, що з цим може зробити Пентагон та Білий дім. Компанія Ілона Маска відверто працює на росіян.

Зауважте! Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що саме завдяки Starlink росіянам вдалось захопити Вугледар. За їхніми даними, існує чорний ринок Starlink, через який термінали доставляються російським військам, попри заборони та санкції.

Україні важливо натиснути на США, аби вони змусили компанію Маска вимкнути Starlink на окупованих територіях та на лінії розмежування. Зрозуміти на якій території та в яких країнах працюють системи легко за допомогою карти покриття.

За словами ексспівробітника СБУ, великі компанії на корпорації, як компанія Маска, заробляють на війні Росії проти України. Часто вони можуть "клеєти дурня, робити обличчя цегли" та не визнавати, що вони справді допомагають країні-агресорці.

Я не думаю, що Маск заробить на цьому великі гроші, але він має "позов серця" допомагати росіянам,

– наголосив Ступак.

До слова, очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський заявив, що фінансування Starlink для України відбувається за кошт Польщі. Маск до цього ніякого відношення не має.