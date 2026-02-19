Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что фактически враг навесил оборудование на стратостат и запустил его на 20-километровую высоту. Платформа не будет "висеть", а будет дрейфовать вместе с воздушными массами.

По словам Свитана, с помощью барражирования такие платформы удастся удерживать в районе одного участка в течение примерно недели. Его рассматривают как более доступную альтернативу спутниковым сетям. А главная задача для врага – получить стабильную связь на конкретных участках фронта.

Россия имеет и другие варианты для замены Starlink. Однако все они не являются столь удобными.

У них есть по меньшей мере 3 позиции. Первая – барражирующие платформы. Вторая – система военных спутников. Россиянам придется "тарелки" носить. Третья – связь оперативного уровня, которая развернута в России. Сейчас они переходят на эти системы связи, которые являются достаточно неудобными,

– отметил Свитан.

Как бороться против системы "Барраж-1"?

Как отметил Свитан, стратостаты применяли еще в прошлом тысячелетии. К примеру, в период Холодной войны. Основная проблема – сбивания этих платформ. Украинские истребители не летают на таких расстояниях. Теоретически эти объекты можно сбивать из зенитных ракетных комплексов.

Не стоит забывать и о РЭБ. Военный эксперт убежден, что именно эти средства лучше всего подойдут для противодействия таким платформам.

Такая связь очень хорошо гасится системами РЭБ. Я знаю, на каком высоком уровне здесь находится наше войско. Думаю, что они найдут варианты, как погасить эту связь,

– сказал Свитан.

Обратите внимание! Издание Defende Express указывает на другую проблему, с которой однозначно столкнется система "Барраж-1". Над территорией Украины движение воздушных масс в основном идет с запада на восток. Фактически в большинстве случаев все эти аппараты будут двигаться в сторону России, что помешает врагу выстроить устойчивую связь.

