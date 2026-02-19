Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що фактично ворог навісив обладнання на стратостат та запустив його на 20-кілометрову висоту. Платформа не буде "висіти", а дрейфуватиме разом з повітряними масами.

Як Росія може замінити Starlink?

За словами Світана, за допомогою баражування такі платформи вдасться втримувати в районі однієї ділянки упродовж приблизно тижня. Його розглядають як більш доступну альтернативу супутниковим мережам. А головне завдання для ворога – отримати стабільний зв'язок на конкретних ділянках фронту.

Росія має й інші варіанти для заміни Starlink. Однак всі вони не є настільки зручними.

У них є щонайменше 3 позиції. Перша – баражуючі платформи. Друга – система воєнних супутників. Росіянам доведеться "тарілки" носити. Третя – зв'язок оперативного рівня, який розгорнутий в Росії. Зараз вони переходять на ці системи зв'язку, які є достатньо незручними,

– зазначив Світан.

Як боротися проти системи "Барраж-1"?

Як наголосив Світан, стратостати застосовували ще в минулому тисячолітті. До прикладу, в період Холодної війни. Основна проблема – збиття цих платформ. Українські винищувачі не літають на таких відстанях. Теоретично ці об'єкти можна збивати із зенітних ракетних комплексів.

Не варто забувати і про РЕБ. Військовий експерт переконаний, що саме ці засоби найкраще підійдуть для протидії таким платформам.

Такий зв'язок дуже добре гаситься системами РЕБ. Я знаю, на якому високому рівні тут перебуває наше військо. Думаю, що вони знайдуть варіанти, як загасити цей зв'язок,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Видання Defende Express вказує на іншу проблему, з якою однозначно зіткнеться система "Барраж-1". Над територією України рух повітряних мас здебільшого йде із заходу на схід. Фактично в більшості випадків усі ці апарати будуть рухатися в бік Росії, що завадить ворогу вибудувати сталий зв'язок.

