Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що фактично ворог навісив обладнання на стратостат та запустив його на 20-кілометрову висоту. Платформа не буде "висіти", а дрейфуватиме разом з повітряними масами.
Як Росія може замінити Starlink?
За словами Світана, за допомогою баражування такі платформи вдасться втримувати в районі однієї ділянки упродовж приблизно тижня. Його розглядають як більш доступну альтернативу супутниковим мережам. А головне завдання для ворога – отримати стабільний зв'язок на конкретних ділянках фронту.
Росія має й інші варіанти для заміни Starlink. Однак всі вони не є настільки зручними.
У них є щонайменше 3 позиції. Перша – баражуючі платформи. Друга – система воєнних супутників. Росіянам доведеться "тарілки" носити. Третя – зв'язок оперативного рівня, який розгорнутий в Росії. Зараз вони переходять на ці системи зв'язку, які є достатньо незручними,
– зазначив Світан.
Як боротися проти системи "Барраж-1"?
Як наголосив Світан, стратостати застосовували ще в минулому тисячолітті. До прикладу, в період Холодної війни. Основна проблема – збиття цих платформ. Українські винищувачі не літають на таких відстанях. Теоретично ці об'єкти можна збивати із зенітних ракетних комплексів.
Не варто забувати і про РЕБ. Військовий експерт переконаний, що саме ці засоби найкраще підійдуть для протидії таким платформам.
Такий зв'язок дуже добре гаситься системами РЕБ. Я знаю, на якому високому рівні тут перебуває наше військо. Думаю, що вони знайдуть варіанти, як загасити цей зв'язок,
– сказав Світан.
Зверніть увагу! Видання Defende Express вказує на іншу проблему, з якою однозначно зіткнеться система "Барраж-1". Над територією України рух повітряних мас здебільшого йде із заходу на схід. Фактично в більшості випадків усі ці апарати будуть рухатися в бік Росії, що завадить ворогу вибудувати сталий зв'язок.
Росіянам вимкнули Starlink
- Російські окупанти почали все частіше використовувати безпілотники із системами Starlink для ударів по Україні. Це фактично дозволяло їм напряму керувати безпілотниками. Ворог часто атакував цивільних. До прикладу, 2 лютого у Павлоградському районі ворог вдарив "Шахедами" на онлайн-управлінні по автобусу з шахтарями.
- Міноборони звернулося до компанії SpaceX з наміром розв'язати цю проблему. Зрештою окупантам буквально відключили Starlink. Тепер для використання цієї системи її потрібно реєструвати в Україні.
- Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, як вимкнення Starlink вплинуло на окупантів. Ефективність штурмових дій ворога суттєво зменшилася.