Starlink у оккупантов: Федоров рассказал, что именно предложил Маску, чтобы "выключить" терминалы
На днях стало известно, что Украина предложила Илону Маску и компании SpaceX решение, как решить проблему со Starlink у оккупантов. Сейчас правительство ожидает решения от компании.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр цифрового развития Михаил Федоров. Он отметил, что алгоритм, как выключить оккупантам спутниковую связь, понятен, однако SpaceX должен принять решение, передает 24 Канал.
Что этому предшествовало Решение существует: Федоров предложил Маску, как можно "выключить" россиян от Starlink
Есть предложение, как отличать наши Starlink от вражеских
Федоров рассказал детали относительно предложения, как выключить оккупантам Starlink. Министр добавил, что уже придумали алгоритм, как различать терминалы спутниковой связи, которые используют ВСУ, от тех, которыми пользуются оккупанты.
Мы коммуницируем с компанией SpaceX. У нас есть определенное предложение, как отличать и верифицировать используемые нами "Старлинки" от тех, что использует наш враг. И как сделать так, чтобы у них они не работали. Ждем сейчас, это процесс. Комментировать я не могу. Алгоритм понятен, нужно принимать решение,
– сообщил Федоров.
Вместе с тем, он отметил, что компания SpaceX не продает России дроны. По словам Федорова, оккупанты их покупают через другие страны. Сейчас одна из главных задач – понять, через кого россияне получают Starlink. Федоров добавил, что параллельно также разрабатывается алгоритм, как не исключить украинские "Старлинки" на временно оккупированных территориях.
Оккупанты используют Starlink: что известно
- В начале февраля волонтер Сергей Стерненко сообщил, что оккупанты используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink. К россиянам они якобы попадают уже активированными.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки. В частности, в сети опубликовали несколько радиоперехватов, на которых российские военные обсуждали Starlink. Так, удалось выяснить, что доступ к интернету Starlink имеют оккупанты из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России. Известно, что они базируются в Донецкой области возле Клещеевки и Андреевки. Кроме того, разведка перехватила разговор, во время которого оккупанты заявляли, что "Старлинки" завозят активированными из "арабских стран".
- В ГУР заявляют, что в России Starlink есть в свободной продаже. В то же время в компании SpaceX отвергают все обвинения. Там отмечают, что никогда не продавали терминалов спутниковой связи в Россию, а также в ОАЭ, откуда якобы они попадают активированными на фронт к оккупантам.