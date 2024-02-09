Россияне массово используют Starlink: как он мог к ним попасть

Российские оккупанты, вероятно, получили возможность пользоваться Starlink. Враг массово использует эту сеть спутниковой связи на фронте. Сообщается, что Starlink Илона Маска поставляются через посредника в Дубае.

Глава Центра политических студий “Доктрина” Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Илон Маск действительно мог выйти из-под контроля, поэтому оккупанты получили доступ к Starlink. Он уже не раз высказывал странные и даже абсурдные заявления об Украине и войне.

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Как к оккупантам мог попасть Starlink

Также не стоит исключать, того, что к этому причастны российские специалисты, спецслужбы. Также над спутниковой сетью могли работать специалисты по связи. Кроме этого, есть случаи контрабанды, когда Starlink покупают обманом.

Украине надо провести определенную работу, чтобы наши государственные органы, которые работают с темой киберзащиты, подали в США соответствующие документы и выяснили, как это произошло. Надо попросить американских коллег, возможно, заблокировать Starlink для оккупантов, насколько это позволяют технические возможности,

– отметил Ярослав Божко

Что говорил Илон Маск о войне в Украине