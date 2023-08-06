Староконстантинов не дает покоя врагу, – Воздушные силы
Воздушные силы Украины объяснили, что враг не прекращает попыток бить по Староконстантинову, где находится военный аэродром. Взрывы там раздавались вечером накануне и в ночь на 6 августа.
Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, что можно говорить об успешной работе Воздушных сил ВСУ. По данным спикера, Россия атаковала Украину ракетами "Калибр", Х-101, "Кинжал", пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке на Хмельнитчину
Именно аэродром Староконстантинова не дает покоя врагам. Понятно почему. Наши летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях. Мы видим и склады боеприпасов поднимаются в небо,
– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.
Он призвал Хмельницкую область и другие регионы держаться, ведь мы не дадим врагу сломать нас.
Юрий Игнат объяснил, что именно Хмельницкая область является основным направлением. К счастью, подавляющее большинство ракет сбило ПВО.
Спикер объяснил, что Кремль бил по Украине:
- "Калибрамы" с кораблей в Черном море;
- ракетами Х-101 и Х-555 – с самолетов Ту-95, взлетевших из России;
- "Кинжалами", что предварительно вылетали из района Тамбова через Белоруссию.
Спикер также не исключил вероятность применения врагом баллистики наземного базирования.
Россия снова атаковала Хмельницкую область: коротко
- Россия вечером 5 августа снова атаковала Хмельницкую область. Оккупанты целили преимущественно по Староконстантинову, где расположена наша авиабаза.
- Взрывы в области прозвучали по меньшей мере дважды – ориентировочно в 19:10 и 19:25 5 августа. Впоследствии первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что оккупанты снова атаковали область, там раздавались взрывы. Он поблагодарил ПВО за качественную работу.
- Сергей Тюрин добавил также, что взрывная волна повредила кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении. К счастью, люди не пострадали.
- Уже в ночь на 6 августа враг продолжил свой террор по Хмельницкой области. Ориентировочно в 00:32 была угроза применения "Шахедов", далее они двигались в направлении Староконстантинова. Ориентировочно в 4:02 Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу ракет в Хмельницкой области. В местном телеграм-канале написали о семи взрывах.