Староконстантинов не дает покоя врагу, – Воздушные силы

Воздушные силы Украины объяснили, что враг не прекращает попыток бить по Староконстантинову, где находится военный аэродром. Взрывы там раздавались вечером накануне и в ночь на 6 августа.

Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, что можно говорить об успешной работе Воздушных сил ВСУ. По данным спикера, Россия атаковала Украину ракетами "Калибр", Х-101, "Кинжал", пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на Хмельнитчину

Именно аэродром Староконстантинова не дает покоя врагам. Понятно почему. Наши летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях. Мы видим и склады боеприпасов поднимаются в небо,

– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он призвал Хмельницкую область и другие регионы держаться, ведь мы не дадим врагу сломать нас.

Юрий Игнат объяснил, что именно Хмельницкая область является основным направлением. К счастью, подавляющее большинство ракет сбило ПВО.

Спикер объяснил, что Кремль бил по Украине:

"Калибрамы" с кораблей в Черном море;

ракетами Х-101 и Х-555 – с самолетов Ту-95, взлетевших из России;

"Кинжалами", что предварительно вылетали из района Тамбова через Белоруссию.

Спикер также не исключил вероятность применения врагом баллистики наземного базирования.

Россия снова атаковала Хмельницкую область: коротко