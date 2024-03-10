В Хмельницкой области раздавались взрывы: россияне снова пытались атаковать Староконстантинов
Источник:Общественное
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом снова оказалась Хмельницкая область.
В ночь на 10 марта страна-агрессор снаправляла против Украины ударные дроны. В 4:47 сообщили о том, что взрывы прогремели в Староконстантинове.
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В Хмельницкой области слышали взрывы
Воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в Хмельницкой области объявили в 2:50. После этого мониторинговые каналы начали писать о "Шахедах" в направлении Староконстантинова.
Впоследствии появились сообщения и о взрывах. Пока неизвестно, есть ли попадание в результате атаки, или это была работа противовоздушной обороны.
В то же время Староконстантинов ранее был постоянной целью россиян, однако ударные дроны типа "Шахед" часто завершали там свой жизненный цикл.
В Винницкой области и в Одессе раздавались взрывы
- В ночь на 10 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сообщается, что в Виннице прогремели взрывы. Ориентировочно в 00:36 в Винницкой области прозвучало оповещение воздушной тревоги. Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в области.
- В Одессе взрывы слышали по меньшей мере трижды. Сообщали, что это была работа противовоздушной обороны.
- Сейчас о последствиях ночной атаки ничего неизвестно.