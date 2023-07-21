До 2014 года были инструкторы НАТО: что известно о полигоне в Крыму, где детонировали снаряды

В ночь на 19 июля на Старокрымском полигоне во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Раньше это был полигон для выполнения разных задач.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, до 2014 года на Старокрымском полигоне были даже инструкторы НАТО.

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"В свое время мы пользовались этим полигоном. Там у нас были даже некоторые инструкторы НАТО до 2014 года. Это хороший полигон для выполнения различных видов задач. В частности, для хранения боеприпасов", – сказал военный эксперт.

Оккупанты перебросят воинскую часть

Роман Свитан считает, что россияне не выполнили условия по количеству боеприпасов. Скорее всего, они завезли на полигон много боеприпасов, которые нельзя хранить вместе. Таким образом враг преувеличил лимиты снарядов в каждой ячейке.

Очевидно, сейчас они будут убирать последствия ударов, саперы будут работать очень долго. Все вышло из строя. Ни один снаряд, находившийся на полигоне, не будет использоваться. Он переходит в другую категорию. Потом будут собирать все в одно место и взрывать,

– объяснил он.

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что воинскую часть или отряды, которые были на Старокрымском полигоне, куда-то перебросят. Потому что еще долго придется работать над зачисткой территории от неразорвавшихся снарядов.

Свитан о взрывах на Старокрымском полигоне: смотрите видео

Взрывы на Старокрымском полигоне: главное