Бросил велосипед – и в реку:в Хмельницкой области мужчина пытался вплавь убежать от ТЦК

В сети опубликовали видео, на котором мужчина пытается сбежать от представителей военкомата "водным путем". В это время работники ТЦК на берегу пошучивали над военнообязанным и удивлялись своей работе.

В частности, военные говорили потому, что у него все получится, и они верят в попытку мужчины. Инцидент произошел в одном из сел в Хмельницкой области.

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Необычный способ побега от ТЦК

В Хмельницкой области, в селе Старый Острополь, мужчина пытался вплавь убежать от представителей Староконстантиновского РТЦК. Те хотели вручить ему повестку, однако мужчина бросил свой велосипед и прыгнул в реку Случь.

Работников военкомата такие действия изумили и они с берега начали смеяться над ситуацией. Они говорили беглецу, что у него "все получится", а они "в него верят". Также военные спрашивали, не жарко ли мужчине и раздумывали, где же мужчина выплывет.

Так еще никто не съе****лся. Каждый день эта работа удивляет,

– подытожил работник военкомата.

Стоит отметить, что мужчина начал плыть у моста через Случь – именно поэтому решил, что двигаться к другому берегу будет неудачной идеей. Он решил проложить маршрут вдоль русла.

Как мужчина плыл от вручения повестки: смотрите видео

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