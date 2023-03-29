Резко поднялся уровень воды: на Львовщине посреди реки чуть не погибли 3 женщины и ребенок

В городе Старый Самбор Львовской области едва не погибли три женщины и ребенок. Они переезжали реку Яблонька, однако автомобиль застрял.

Из-за значительного подъема уровня воды в реке автомобиль оказался в ловушке. К счастью, никто не пострадал.

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Сообщение о том, что в городе Старый Самбор на улице Садова водитель легковушки застрял, переезжая реку, поступило в ГСЧС в 21:33 27 марта. К месту происшествия сразу же направили спасателей.

Как выяснилось, из-за значительного подъема уровня воды в реке автомобиль оказался в водяной ловушке. В салоне авто находились три женщины и 3-летний ребенок,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели зашли в воду и перенесли людей на берег. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Во Львовской области автомобиль застрял среди реки: смотрите видео

Осторожно, повышение уровня воды