"Старшая дочь Саша очень не хотела ехать": подробности ДТП на Запорожье, в котором погибла семья
Источник:"Обозреватель"
На Запорожье 20 августа произошла ужасная авария. В автомобиле Mercedes сгорело 5 человек. Погиб мужчина-водитель со своей гражданской женой, ее двое дочерей и его внучка.
Предварительно известно, что водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mersedes-190.
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В Mersedes-190 погибла вся семья
Предварительно известно, что из-за сильного удара Mersedes вылетел в кювет и перевернулся. Из-за того, что машина загорелась никто не выжил. Погибли:
- 47-летний водитель Юрий Внуков;
- его 34-летняя гражданская жена Елена Касимова;
- 9-летняя внучка Юрия – Дарья;
- две дочери Елены от первого брака – 11-летняя Алина и 14-летняя Александра.
"Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил", – знакомая семьи
Вся семья родом из села Циркуны, что на Харьковщине. Ночью 20 августа они ехали на море в Кирилловку.
Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь Саша очень не хотела уезжать. Но было решено, что поедут все,
– рассказала знакомая семьи.
В результате аварии погибли 3 детей, хотя старшая дочь не хотела ехать / Фото из фейсбука Елены Касимовой
Она также пояснила, что Елена с Юрием жила всего 3 года вместе. Ведь в первом браке погибшая женщина была не очень счастлива, потому что с мужем не было понимания.
Она долго не решалась уйти от него, боялась, что у родителей будет много вопросов. Да и дом у родителей совсем небольшой, там еще живет ее брат, а у нее самой две дочери,
– вспомнила знакомая.
Решилась уйти только тогда, когда встретила Юрия – три года назад. Мужчина был значительно старше, и они любили друг друга.
В аварии погибла пара и трое детей / Фото из фейсбука Елены Касымовой
Знакомая заметила, что Лена в последнее время словно ожила, ведь пара вместе ездила на отдых, делала покупки – жизнь у них налаживалась. И Юрий, и Елена работали в газовом хозяйстве. Елена в сети публиковала много фото с Юрием и детьми.Обратите внимание! 31-летний водитель Opel и его 32-летняя пассажирка также получили травмы. После операции мужчину взяли под стражу.
Теперь друзья и односельчане собирают деньги, чтобы помочь родным погибших.
Трагическая авария на Запорожье: что известно
- 20 августа на рассвете ориентировочно в 4 часа столкнулись два автомобиля – Mercedes и Opel Astra. Это случилось на дороге Харьков – Симферополь.
- От удара Mercedes вынесло в кювет и он загорелся. Пожар тушили 10 спасателей и 3 единицы техники.
- Когда огонь потушили, то людей спасти уже не удалось. Работники ГСЧС обнаружили в машине 5 тел, из них трое – детские.
- Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.
- Виновному грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет. Сейчас идет следствие.