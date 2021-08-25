"Старшая дочь Саша очень не хотела ехать": подробности ДТП на Запорожье, в котором погибла семья

На Запорожье 20 августа произошла ужасная авария. В автомобиле Mercedes сгорело 5 человек. Погиб мужчина-водитель со своей гражданской женой, ее двое дочерей и его внучка.

Предварительно известно, что водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mersedes-190.

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В Mersedes-190 погибла вся семья

Предварительно известно, что из-за сильного удара Mersedes вылетел в кювет и перевернулся. Из-за того, что машина загорелась никто не выжил. Погибли:

47-летний водитель Юрий Внуков;

его 34-летняя гражданская жена Елена Касимова;

9-летняя внучка Юрия – Дарья;

две дочери Елены от первого брака – 11-летняя Алина и 14-летняя Александра.

"Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил", – знакомая семьи

Вся семья родом из села Циркуны, что на Харьковщине. Ночью 20 августа они ехали на море в Кирилловку.

Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь Саша очень не хотела уезжать. Но было решено, что поедут все,

– рассказала знакомая семьи.

В результате аварии погибли 3 детей, хотя старшая дочь не хотела ехать / Фото из фейсбука Елены Касимовой

Она также пояснила, что Елена с Юрием жила всего 3 года вместе. Ведь в первом браке погибшая женщина была не очень счастлива, потому что с мужем не было понимания.

Она долго не решалась уйти от него, боялась, что у родителей будет много вопросов. Да и дом у родителей совсем небольшой, там еще живет ее брат, а у нее самой две дочери,

– вспомнила знакомая.

Решилась уйти только тогда, когда встретила Юрия – три года назад. Мужчина был значительно старше, и они любили друг друга.

В аварии погибла пара и трое детей / Фото из фейсбука Елены Касымовой

Знакомая заметила, что Лена в последнее время словно ожила, ведь пара вместе ездила на отдых, делала покупки – жизнь у них налаживалась. И Юрий, и Елена работали в газовом хозяйстве. Елена в сети публиковала много фото с Юрием и детьми.

31-летний водитель Opel и его 32-летняя пассажирка также получили травмы. После операции мужчину взяли под стражу.

Теперь друзья и односельчане собирают деньги, чтобы помочь родным погибших.

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