Стартовал проект "Линия дронов": какие бригады примут участие

Полномасштабная война в Украине показала роль дронов на поле боя. Поэтому в нашем государстве стартовал еще один проект с БпЛА.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что 3 марта стартует проект "Линия дронов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Пехота получит сопровождение и прикрытие

Этот проект, инициировал президентом Украины Владимир Зеленский.

Целью инициативы является развивать лучшие подразделения беспилотных систем и масштабировать их боевой опыт в ВСУ.

Мы создаем сеть специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и специалистов,

– пояснил Умеров.

Линия дронов обеспечит создание "killzone" на 10 – 15 километров, что делает продвижение врага невозможным без потерь. Также это предоставит пехоте воздушное сопровождение и прикрытие.

Проект уже получил дополнительные 4.6 миллиарда гривен финансирования от Минобороны, которые будут направлены непосредственно на подразделения: закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

В проекте участвуют бригады:

Рарог

К-2

Феникс

Ахиллес

Птицы Маляра

Дроны стали важным средством противостояния врагу.