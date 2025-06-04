Стартовала встреча в формате "Рамштайн": Зеленский принимает участие в онлайн-формате
В Брюсселе 4 июня началось 28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский присоединился к нему онлайн.
Министр обороны Германии Борис Писториус, который возглавляет заседание вместе с британским коллегой Джоном Гили, поздравил украинского лидера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс – Украина".
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Что известно о заседании "Рамштайн"
Писториус отметил, что для европейских чиновников является большой честью приветствовать украинского лидера на этой встрече.
Для нас очень важно слышать непосредственно от вас о реалиях и потребностях вашей страны. Эти личные мысли являются незаменимым дополнением к отчетам или брифингов,
– добавил Писториус.
Он также заверил, что союзники "твердо стоят на стороне Украины сейчас и в будущем". А также продолжают поддерживать ее политически, финансово, военно и гуманитарно столько, сколько потребуется.
Отметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании оффлайн. Он выразил надежду на "хорошие объявления" по поддержке Киева и поблагодарил все народы за поддержку.