Мужественно выполнял воинский долг: на войне погиб Юрий Стасюк

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб житель Калуша Юрий Стасюк.

Украинскому военному было всего 36 лет. Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

Что известно о погибшем военном?

Юрий Стасюк родился в 1989 году в городе Калуш, что в Ивано-франковской области. В ряды ВСУ украинский защитник присоединился в 2024 году, подписав контракт.

Военный погиб в Бахмутском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания. Сердце защитника остановилось 19 мая 2024 года.

Калушская община низко склоняет головы в скорби по погибшему Защитнику Украины. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям,

– написал Андрей Найда.

Кого еще потеряла Украина?

Украинский продюсер и военнослужащая Виктория Боброва погибла на войне, она служила в 10-й ОГШБр. Виктория работала в сфере кино и телепроизводства, участвовала в создании фильмов.

Юрий Дзюбинский погиб 13 апреля в Сумской области во время боевого задания, в свой день рождения. Он служил в составе 1 батальона территориальной обороны воинской части А7031 и был уроженцем села Ямполь на Львовщине.

В Донецкой области погиб 39-летний солдат Руслан Энвальт из Каменского. Это произошло из-за попадания FPV-дрона, у него остались жена, дочь и сын.