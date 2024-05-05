Где становиться на воинский учет мужчинам, которые нигде не прописаны: в Генштабе ответили
Источник:NV
В Украине мужчины призывного возраста должны находиться на воинском учете. В Генштабе объяснили, в каком ТЦК должны стоять на учете те, кто нигде не прописан, или проживает не по месту прописки.
Постановка на учет не связана с пропиской. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко.
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Как стать на учет тем, кто не имеет прописки
Полковник объяснил, что согласно действующему законодательству, мужчины мобилизационного возраста должны становиться на воинский учет по месту своего фактического проживания. То есть, если человек живет в Белой Церкви, то он должен пойти в Белоцерковский ТЦК и там стать на учет.
Соответственно, если человек проживает не по месту прописки, то он вполне имеет право стать на воинский учет по месту фактического проживания.
Для этого военнообязанный должен написать заявление, с какой целью он становится на учет на новом месте. Тогда информацию о постановке на учет по новому месту заносят в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. По старому месту человек автоматически будет снят с учета.
Как изменить место жительства военнообязанному
По словам юриста, при смене адреса проживания военнообязанный должен иметь документальное подтверждение этого факта. После он должен составить рапорт на имя главы ТЦК с просьбой разрешить смену места жительства. Кроме того, человек должен подать паспорт, военный билет, справку о присвоении идентификационного номера,
документ, подтверждающий новое место жительства, или документы, подтверждающие причину смены места жительства.
Руководитель ТЦК рассматривает рапорт в течение 7 дней. После получения разрешения, нужно сняться с воинского учета в ТЦК и СП по предыдущему месту жительства и в течение 7 дней стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому.
Закон о мобилизации: что известно
- Новый закон обязал местные власти вести воинский учет. Теперь органы местной власти должны будут брать и снимать с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Также власти на места будет заниматься исключением из воинского учета граждан, которые умерли, признаны без вести пропавшими, потеряли гражданство Украины, признаны непригодными или достигли предельного возраста.
- После 18 мая военнообязанные имеют 60 дней для того, чтобы обновить собственные данные в ТЦК. Кроме того, летом они смогут сделать это через электронный кабинет.
- Обновить персональную информацию должны и мужчины за рубежом. Сделать это можно по телефону или через электронную почту ТЦК. Без воинско-учетных документов украинцы не смогут оформить документы и получить консульские услуги.