Украинские защитники и защитницы каждый день приближают нашу победу, уничтожая врагов. Так, только за минувшие сутки статистику потерь России пополнили еще 670 оккупантов.

Если же принимать во внимание общее число погибших российских солдат, то с самого начала полномасштабной войны их количество уже составляет 219 170 человек. Кроме того, враг массово теряет свою технику.

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Потери России в технике

танков – 3 977 (+12);

боевых бронированных машин – 7 706 (+23);

артиллерийских систем – 3 834 (+22);

РСЗО – 609 (+3);

средств ПВО – 364;

самолетов – 314;

вертолетов – 302 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 364 (+7);

крылатых ракет – 1 211 (+12);

кораблей и катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 6 557 (+38);

специальной техники – 520 (+1).

Смертоносный привет от HIMARS

Накануне движение "Атеш" сообщило, что "хлопок" хорошо поработал в Токмаке Запорожской области. Там попали "куда нужно". Подчеркнули, что есть погибшие оккупанты и беда с "легендарной" российской ПВО.

Украинские герои передали врагу смертоносный привет из HIMARS. Жарко было вблизи Кременной в Луганской области. Сообщают, что на концерт к Кобзону могли отправиться более ста оккупантов. Взрывы раздались в окрестностях Житловки.

ВСУ мощно ударили по базе кадыровцев

В Запорожской области ВСУ 12 июня мощно ударили по базе оккупантов в Приморске. Известно, что там находились сотни кадыровцев.

Удар по базе "Солнечная" был настолько мощным, что украинские герои "минуснули" немало вражеской техники. Отправились на концерт к Кобзону и много кадыровцев. Точное количество ликвидированных пока неизвестно. Уцелевшие захватчики бросились бежать. "Трехсотых" кадыровцев вывозили.

Местные СМИ рассказывают, что трупы пока идентифицируют. Многие из них до сих пор остаются под завалами.

У российских оккупантов нет никакого будущего в Украине. Врага достанутся везде.