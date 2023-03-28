Почти 600 бойцов и десятки единиц техники: безумные потери врага по состоянию на 28 марта

Каждый день украинские военные продолжают уничтожать врага на родной земле. Только за минувшие сутки статистику потерь пополнили 570 бойцов второй армии мира.

А с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 171 730 российских военных. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Оккупанты теряют технику

С 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла:

Танков – 3602;

боевых бронированных машин – 6 966;

артиллерийских систем – 2 653;

РСЗО – 525;

средств ПВО – 277;

самолетов – 305;

вертолетов – 291;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2235;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5502;

специальной техники – 287.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки в металлолом нашим защитникам удалось превратить 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Наступление врага не утихает

Следует понимать, что перед оккупантами стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И они не оставляют усилий воплотить этот план Путина в жизнь.

Как отмечают в Генштабе, основные наступательные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

За прошедшие сутки наши подразделения Сил обороны отразили 62 атаки на этих направлениях. В Генштабе подчеркивают, что это стало возможным благодаря профессиональным и слаженным действиям наших защитников.