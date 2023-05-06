"Концертный зал Кобзона" трещит по швам: безумные потери врага по состоянию на 6 мая

Россия ежедневно несет колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 560 бойцов так называемой "второй армии мира". Но это далеко не все.

Следует понимать, что общая статистика потерь поражает не меньше. За более чем год полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уничтожили 193 770 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть выше, ведь подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага технике

С 24 февраля 2022 года враг не только потерял почти 200 тысяч своих бойцов. У оккупантов стало еще и гораздо меньше техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Долетались сотни самолетов и вертолетов, а также потопили почти несколько десятков судов, в том числе крейсер "Москва". Давайте знакомиться подробнее со статистикой потерь:

танков – 3 717;

боевых бронированных машин – 7 238;

артиллерийских систем – 2 992;

РСЗО – 552;

средств ПВО – 306;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 554;

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 936;

специальной техники – 375.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 6 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки наши военные уничтожили 7 танков, 14 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 2 РСЗО, а также 2 средства ПВО врага. Кроме того, не досчитаются оккупанты 14 БПЛА оперативно-тактического уровня, 20 автомобилей и автоцистерн и 2 единиц специальной техники.

В то же время, заметим, что ситуация на фронте остается сложной и напряженной. За 5 мая наши защитники отбили около 50 атак врага на Донбассе. Оккупанты свои основные наступательные усилия сосредоточили на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке.