В The New York Times вышла статья о том, что Украина использует дорогие ракеты, чтобы сбивать дешевые дроны-камикадзе. На публикацию могла повлиять "рука Москвы".

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Петр Черник. По его словам, до сих пор идет гибридная война и проведение операций в информационном пространстве никто не отменял.

К теме Не очень корректные расчеты, – военный аналитик о статье NYT по сбитию вражеских дронов.

"На спецструктуры россияне никогда не жалели денег. Я думаю, что это не что иное, как длинная "рука Москвы", – заверил Черник.

Исторические успехи

Военный эксперт отметил мастерство врага в проникновении в различные структуры и информационные вбросы. По его мнению, противник имеет лучшую специальную службу в истории. В качестве примера он привел исторические достижения российских спецслужб.

Об испытаниях ядерной бомбы в 1945 году Иосиф Сталин узнал быстрее, чем Гэри Трумэн. Гениальная Кембриджская пятерка была завербована в 1930-х годах. Один из них, Энтони Плант, даже был советником самого короля Георга VI,

– вспомнил Черник.

По его словам, основатель ЦРУ Ален Далес называл эту операцию самой гениальной вербовкой всех времен и народов.

Статью NYT писала рука Москвы" : смотреть видео

Статья NYT о сбитии дронов ракетами