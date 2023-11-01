Каждый свое: что увидит рядовой американец в статье Time о Зеленском
В американском журнале Time 30 октября вышла статья о Президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, автор написал, что якобы "никто не верит в победу", кроме Зеленского. Материал вызвал волну дискуссий в Украине.
В США статью очень мало обсуждают, на это есть некоторые причины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический деятель из США Юрий Рашкин.
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Обсуждение статьи в США
Юрий Рашкин отметил, что российская пропаганда может использовать статью для распространения нарративов, что Украина якобы сама не верит в свою победу, поэтому не нужно оказывать ей помощь.
Эта статья была написана, в частности, для американцев. Однако они мало обсуждают ее, хотя многие американцы интересуются событиями в Украине. Дело в том, что их внимание также направлено на войну между Израилем и ХАМАС.
Для рядовых американцев такая статья занимает примерно несколько минут времени возможных размышлений. Но это очень нишевая новость, которая влияет на тех, кто живет в Украине или интересуется Украиной. Это миллионы людей, но это не большинство,
– считает он.
Рашкин о статье Time о Зеленском: смотрите видео
Статья Time о Зеленском: главное
- В понедельник, 30 октября, в американском издании Time была опубликована статья о Владимире Зеленском. Автор материала – Саймон Шустер. В частности, там говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками и разъяренным, но продолжает бороться.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал статью Time субъективным мнением. Он отметил, что источниками материала стали анонимы якобы из Офиса Президента. По мнению Подоляка, это проблема. Он предположил, что кто-то из этих источников захотел придать себе большее значение, но, не имея доступа к определенной информации, передал положение дел не совсем корректно.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что нельзя говорить, что Зеленский предан или взбешен, однако ему действительно сложно поддерживать интерес мира к Украине, особенно на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что анонимность источников статьи вредит Украине. По его словам, если эти источники не верят в победу Украины, то не имеют права находиться возле украинского лидера. По словам Данилова, Шустер использует российские нарративы, когда пишет о потерях Украины.
- Заметим, что в июне 2023 Владимир Зеленский также попал на обложку журнала Time. Тогда материал был о том, как Украина будет противостоять российской пропаганде.