Каждый свое: что увидит рядовой американец в статье Time о Зеленском

В американском журнале Time 30 октября вышла статья о Президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, автор написал, что якобы "никто не верит в победу", кроме Зеленского. Материал вызвал волну дискуссий в Украине.

В США статью очень мало обсуждают, на это есть некоторые причины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический деятель из США Юрий Рашкин.

Читайте также "Никто не верит в победу Украины, как я": Зеленский попал на первую полосу Time

Обсуждение статьи в США

Юрий Рашкин отметил, что российская пропаганда может использовать статью для распространения нарративов, что Украина якобы сама не верит в свою победу, поэтому не нужно оказывать ей помощь.

Эта статья была написана, в частности, для американцев. Однако они мало обсуждают ее, хотя многие американцы интересуются событиями в Украине. Дело в том, что их внимание также направлено на войну между Израилем и ХАМАС.

Для рядовых американцев такая статья занимает примерно несколько минут времени возможных размышлений. Но это очень нишевая новость, которая влияет на тех, кто живет в Украине или интересуется Украиной. Это миллионы людей, но это не большинство,

– считает он.

Рашкин о статье Time о Зеленском: смотрите видео

Статья Time о Зеленском: главное