У США статтю дуже мало обговорюють, на це є певні причини. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний діяч зі США Юрій Рашкін.
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Обговорення статті у США
Юрій Рашкін зазначив, що російська пропаганда може використати цю статтю для поширення наративів, що Україна нібито сама не вірить у свою перемогу, тому не потрібно надавати їй допомогу.
Ця стаття була написана, зокрема, для американців. Однак вони мало обговорюють її, хоч багато американців цікавляться подіями в Україні. Річ у тім, що їхня увага спрямована також на війну між Ізраїлем та ХАМАС.
Для пересічних американців така стаття займає приблизно кілька хвилин часу можливих роздумів. Але це дуже нішева новина, яка має вплив на тих, хто живе в Україні або цікавиться Україною. Це мільйони людей, але це не більшість,
– вважає він.
Рашкін про статтю Time про Зеленського: дивіться відео
Стаття Time про Зеленського: головне
- У понеділок, 30 жовтня, в американському виданні Time була опублікована стаття про Володимира Зеленського. Автор матеріалу – Саймон Шустер. Зокрема, там мовиться, що Зеленський почувається зрадженим західними союзниками та розлюченим, але продовжує боротися.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав статтю Time суб'єктивною думкою. Він відзначив, що джерелами матеріалу стали аноніми нібито з Офісу Президента. На думку Подоляка, це проблема. Він припустив, що хтось із цих джерел захотів надати собі більшої ваги, але, не маючи доступу до певної інформації, передав стан справ не зовсім коректно.
- Михайло Подоляк наголосив, що не можна говорити, що Зеленський зраджений чи розлючений, однак йому дійсно складно підтримувати інтерес світу до України, особливо на тлі ситуації на Близькому Сході.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що анонімність джерел статті шкодить Україні. За його словами, якщо ці джерела не вірять у перемогу України, то не мають права перебувати біля українського лідера. За словами Данілова, Шустер використовує російські наративи, коли пише про втрати України.
- Зауважимо, що у червні 2023 року Володимир Зеленський також потрапив на обкладинку журналу Time. Тоді матеріал був про те, як Україна буде протистояти російській пропаганді.