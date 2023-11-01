У США статтю дуже мало обговорюють, на це є певні причини. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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Обговорення статті у США

Юрій Рашкін зазначив, що російська пропаганда може використати цю статтю для поширення наративів, що Україна нібито сама не вірить у свою перемогу, тому не потрібно надавати їй допомогу.

Ця стаття була написана, зокрема, для американців. Однак вони мало обговорюють її, хоч багато американців цікавляться подіями в Україні. Річ у тім, що їхня увага спрямована також на війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Для пересічних американців така стаття займає приблизно кілька хвилин часу можливих роздумів. Але це дуже нішева новина, яка має вплив на тих, хто живе в Україні або цікавиться Україною. Це мільйони людей, але це не більшість,

– вважає він.

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