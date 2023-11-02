Мы не остановились: генерал армии в отставке объяснил, что такое позиционная война
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война в Украине может стать позиционной. Однако это не означает, что украинские защитники только стоят в обороне и не проводят операции.
ВСУ наносят потери врагу в технике и живой силе, наступают и бьют по стратегических военных объектах России. Это 24 Каналу объяснил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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ВСУ проводят операции на фронте
Николай Маломуж отметил, что ВСУ производят мощные удары и уничтожают огромное количество вооружения, техники, живой силы врага. Наши бойцы проводят наступательные операции, выполняют маневры войсками, продвигаются, в частности, возле Роботиного в направлении Мелитополя.
Позиционная война не означает, что мы остановились и ведем только оборону. Продолжаются маневры войсками, вытягивание врага на подготовленные позиции, например, где он пытается провести какие-то стратегические операции и нанести по ним удары, особенно по большому скоплению техники и вооружения,
– подчеркнул он.
Генерал армии в отставке объяснить, что Залужный заявил, что война в Украине может стать позиционной, потому что нет стратегических прорывных операций. Россия смогла накопить оружие, подтянуть резервы и проводит атаки под Купянском, Авдеевкой, Бахмутом. Захватчики пытаются усилить позиции на Юге.
Маломуж о позиционной войне: смотрите видео
Заявление Залужного о позиционной войне
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью The Economist, где заявил об угрозе перехода к позиционной войне. По его словам, это серьезный вызов для Украины, потому что оккупантам выгодно затягивание войны. За это время враг сможет восстановить свой потенциал.
- Залужный отметил, что для того чтобы не допустить такую ситуацию, Украине нужны преимущества в воздухе, усовершенствованные средства контрбатарейной борьбы, радиоэлектронная борьба, технологии разминирования и наращивания резервов. Он подчеркнул, что новые инновационные подходы могут снова превратить эту войну из позиционной в маневровую.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что значит заявление Залужного о "тупике". По его словам, сегодня Украина находится в позиционной войне. Чтобы перевести ее в маневровую войну, нужно три шага: разорвать логистику обеспечения врага с помощью дальнобойных ракет и дронов, уничтожить систему радиоэлектронной борьбы врага и усилить присутствие в воздухе.
- Кроме того, как отметил Подоляк, очень важно эффективное управление войсками. Речь идет о скором принятии решений на местах, что предполагает большую самостоятельность сержантского состава.