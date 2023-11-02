Мы не остановились: генерал армии в отставке объяснил, что такое позиционная война

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война в Украине может стать позиционной. Однако это не означает, что украинские защитники только стоят в обороне и не проводят операции.

ВСУ наносят потери врагу в технике и живой силе, наступают и бьют по стратегических военных объектах России. Это 24 Каналу объяснил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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ВСУ проводят операции на фронте

Николай Маломуж отметил, что ВСУ производят мощные удары и уничтожают огромное количество вооружения, техники, живой силы врага. Наши бойцы проводят наступательные операции, выполняют маневры войсками, продвигаются, в частности, возле Роботиного в направлении Мелитополя.

Позиционная война не означает, что мы остановились и ведем только оборону. Продолжаются маневры войсками, вытягивание врага на подготовленные позиции, например, где он пытается провести какие-то стратегические операции и нанести по ним удары, особенно по большому скоплению техники и вооружения,

– подчеркнул он.

Генерал армии в отставке объяснить, что Залужный заявил, что война в Украине может стать позиционной, потому что нет стратегических прорывных операций. Россия смогла накопить оружие, подтянуть резервы и проводит атаки под Купянском, Авдеевкой, Бахмутом. Захватчики пытаются усилить позиции на Юге.

Маломуж о позиционной войне: смотрите видео

Заявление Залужного о позиционной войне