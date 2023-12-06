Выполняли самое главное задание, – полковник запаса оценил достижения ВСУ за год
Как сообщает Washington Post, ВСУ за время контрнаступления вернули около 518 квадратных километров. В то же время следует понимать, что украинская армия выполняла свою основную задачу – это уничтожение российской армии.
Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это задача обороняющейся армии. Издание отмечает, что продвижение украинских сил примерно на 10 – 15 километров не соответствует начальному плану, предполагавшему больший прогресс.
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"Уничтожение армии противника, который нападает. Мы это выполнили довольно успешно. В этом году выполнили основную задачу – посмотрите на сводки Генштаба. Другое не могла выполнить из-за нехватки сил, средств для освобождения нашей территории", – сказал Свитан.
Так, потери россиян достигали около тысячи ликвидированных в сутки и десятки уничтоженной техники. Этот процесс продолжается. Полковник запаса ВСУ отметил, что освобождение территорий – это следствие уничтожения армии врага.
Нам нужно уничтожить российскую армию, а освобождение территорий наступит само собой,
– подчеркнул военный эксперт.
Роман Свитан отметил, что при выходе на Азовское побережье из любой точки Запорожского фронта оккупанты из Херсонской и Крымской группировки врага окажутся в оперативном котле. Уничтожение Крымского моста не позволит им убежать.
Так их можно будет уничтожить. То же касается и Востока – нужно отсечь группировку врага от страны-агрессора, загнать в котел и уничтожить.
Какую важную задачу выполняет украинская армия: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: анализ и результаты
- Washington Post проанализировал контрнаступление украинской армии. Журналисты пишут, что еще в начале все пошло "не по плану". Поэтому Главнокомандующему ВСУ пришлось изменить тактику. Тем временем официально Украина и США этот материал не комментировали.
- В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что военные достижения можно оценивать потерями врага, а не только квадратными километрами.
- Глава украинского государства сказал, доволен ли он контрнаступлением ВСУ. Президент Украины заявил, что доволен тем, что украинская армия не отступает. В то же время Владимир Зеленский не доволен тем, что Украина теряет людей.
- Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе считает, что Украине в контрнаступлении не хватило для успеха "ключевого элемента". Речь идет о Воздушных силах.