Выполняли самое главное задание, – полковник запаса оценил достижения ВСУ за год

Как сообщает Washington Post, ВСУ за время контрнаступления вернули около 518 квадратных километров. В то же время следует понимать, что украинская армия выполняла свою основную задачу – это уничтожение российской армии.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это задача обороняющейся армии. Издание отмечает, что продвижение украинских сил примерно на 10 – 15 километров не соответствует начальному плану, предполагавшему больший прогресс.

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"Уничтожение армии противника, который нападает. Мы это выполнили довольно успешно. В этом году выполнили основную задачу – посмотрите на сводки Генштаба. Другое не могла выполнить из-за нехватки сил, средств для освобождения нашей территории", – сказал Свитан.

Так, потери россиян достигали около тысячи ликвидированных в сутки и десятки уничтоженной техники. Этот процесс продолжается. Полковник запаса ВСУ отметил, что освобождение территорий – это следствие уничтожения армии врага.

Нам нужно уничтожить российскую армию, а освобождение территорий наступит само собой,

– подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан отметил, что при выходе на Азовское побережье из любой точки Запорожского фронта оккупанты из Херсонской и Крымской группировки врага окажутся в оперативном котле. Уничтожение Крымского моста не позволит им убежать.

Так их можно будет уничтожить. То же касается и Востока – нужно отсечь группировку врага от страны-агрессора, загнать в котел и уничтожить.

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