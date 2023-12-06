Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це завдання армії, яка обороняється. Видання зазначає, що просування українських сил на приблизно 10 – 15 кілометрів не відповідає початковому плану, який передбачав більший прогрес.
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"Знищення армії противника, який нападає. Ми його виконали доволі таки успішно. У цьому році виконалося основне завдання – подивіться на зведення Генштабу. Інше не могло виконатися через недостачу сил, засобів для звільнення нашої території", – сказав Світан.
Так втрати росіян досягали близько тисячі ліквідованих за добу та десятки знищеної техніки. Цей процес продовжується. Полковник запасу ЗСУ зазначив, що звільнення територій – це наслідок знищення армії ворога.
Нам треба знищити російську армію, а звільнення територій настане саме собою,
– наголосив військовий експерт.
Роман Світан зауважив, що при виході на Азовське узбережжя з будь-якої точки Запорізького фронту окупанти з Херсонського та Кримського угруповання ворога опиняться в оперативному котлі. Знищення Кримського мосту не дасть їм можливості втекти.
Так їх можна буде знищити. Те саме стосується і Сходу – треба відсікти угруповання ворога від країни-агресорки, загнати у котел та знищити.
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Контрнаступ ЗСУ: аналіз та результати
- Washington Post проаналізував контрнаступ української армії. Журналісти пишуть, що ще на його початку усе пішло "не за планом". Через це Головнокомандувачу ЗСУ довелося змінити тактику. Тим часом офіційно Україна та США цей матеріал не коментували.
- Водночас Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що військові досягнення можна оцінювати втратами ворога, а не лише квадратними кілометрами.
- Глава української держави сказав, чи задоволений він контрнаступом ЗСУ. Президент України заявив, що задоволений тим, що українська армія не відступає. Водночас Володимир Зеленський не задоволений тим, що Україна втрачає людей.
- Ексверховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі вважає, що Україні у контрнаступі не вистачило для успіху "ключового елементу". Мовиться про повітряну силу.