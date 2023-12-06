Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це завдання армії, яка обороняється. Видання зазначає, що просування українських сил на приблизно 10 – 15 кілометрів не відповідає початковому плану, який передбачав більший прогрес.

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"Знищення армії противника, який нападає. Ми його виконали доволі таки успішно. У цьому році виконалося основне завдання – подивіться на зведення Генштабу. Інше не могло виконатися через недостачу сил, засобів для звільнення нашої території", – сказав Світан.

Так втрати росіян досягали близько тисячі ліквідованих за добу та десятки знищеної техніки. Цей процес продовжується. Полковник запасу ЗСУ зазначив, що звільнення територій – це наслідок знищення армії ворога.

Нам треба знищити російську армію, а звільнення територій настане саме собою,

– наголосив військовий експерт.

Роман Світан зауважив, що при виході на Азовське узбережжя з будь-якої точки Запорізького фронту окупанти з Херсонського та Кримського угруповання ворога опиняться в оперативному котлі. Знищення Кримського мосту не дасть їм можливості втекти.

Так їх можна буде знищити. Те саме стосується і Сходу – треба відсікти угруповання ворога від країни-агресорки, загнати у котел та знищити.

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