Откровенный разговор: какие основные тезисы стремился донести Залужный в своей статье

Третий день продолжаются обсуждения резонансной статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist. Все из-за откровенного освещения ситуации на российско-украинском фронте, которая для многих стала болезненной неожиданностью.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко перечислил 24 Каналу основные тезисы колонки Залужного и тех, кому они адресовались.

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"Для меня это не стало каким-то чудом, потому что складывались определенные тенденции. Я говорил, что украинские силы будут больше действовать в активной обороне – к этому теперь и выходит", – констатировал Мусиенко.

Кому адресовалась колонка Залужного: смотрите видео 24 Канала

Отчет для партнеров

Главнокомандующий ВСУ взял на себя ответственность объяснить нашим партнерам положение вещей на российско-украинском фронте с военной точки зрения. Так, Залужный говорит исключительно о военных вопросах, непосредственно касающихся его зоны ответственности:

какова текущая ситуация;

как мы прошли 2023 год;

какие были проблемы на этом пути;

к чему мы пришли;

его просчеты насчет отказа врага от своих планов в случае больших потерь.

Ответ на требования республиканцев о "стратегии победы"

Как известно, конгрессмен от Республиканской партии США Майк Гарсия опубликовал список требований для продолжения поддержки Украины. Среди них, в частности, разработка детального плана победы Киева в войне против России.

По мнению Мусиенко, главнокомандующий ВСУ расписал, что нужно для продолжения боевых действий с военной точки зрения:

преимущество в воздухе;

усовершенствование контрбатарейной борьбы;

доступ к современным средствам РЭБ;

наращивание технологий разминирования;

увеличение резервов.

Откровенный разговор с украинской аудиторией

Кроме всего прочего, Залужный взял на себя ответственность честно рассказать украинцам о ситуации на фронте.

"Есть признание того, что наступление пошло не так, как планировали, и проблемы, с которыми столкнулись, и вхождение в позиционную войну, ее риски и т.д.", – отметил Мусиенко.

Готовность пересмотреть способ ведения боевых действий

Главнокомандующий ВСУ также написал о важности возвращения с позиционной войны к маневренной. Есть понимание, что нужно наступать путём маневренных фланговых операций, а не лобных атак.

"Я думаю, что это нужно воспринимать как готовность к изменению стратегии на ближайший период и на следующий год. Наши действия, возможно, будут вести несколько иначе", – считает Мусиенко.

Объективная оценка врага

Залужный также обратил внимание на действия российских оккупантов. Так, Россия продолжает совершенствовать свои средства противовоздушной обороны – ЗРК С-400; дроны типа "Ланцет"; средства радиоэлектронной борьбы.

"То есть враг пытается тоже что-то менять и приспосабливаться", – подчеркнул Мусиенко.