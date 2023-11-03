Победная комбинация для Украины: на кого направлены месседжи статьи Залужного

На днях британский журнал The Economist опубликовал статью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В материале он назвал пять шагов, благодаря которым Украина может выиграть войну с Россией.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко сказал, как на призыв Залужного относительно выхода на новый уровень поддержки Украины могут отреагировать на Западе.

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Пытался достучаться

Статья Залужного – это достаточно объективная, честная, но в то же время жесткая и как многие считают непопулярную оценку ситуации. По мнению политолога, вывод Залужного направлен на западную аудиторию. Прежде всего, это сигнал западным элитам.

Сейчас патовая ситуация в войне и сломать нынешнее равновесие сил невозможно просто сохранением снабжения оружием и боеприпасами и даже не увеличением объемов. Нужна новая технологическая и качественная поддержка Украины, позволяющая создать победную комбинацию.

Из пяти пунктов того, что нужно сделать, четыре – это обращение к Западу, потому что без помощи западных партнеров победить невозможно. А вот пятый пункт уже касается нас – нам нужна более эффективная мобилизация,

– сказал Фесенко.

Таким образом, Главнокомандующий ВСУ пытается достучаться до США и обратить внимание, что в конце концов это касается их национальных интересов.

За несколько дней до появления статьи Залужного появилась информация об открытом письме группы конгрессменов республиканцев президенту Джо Байдену. Основной вопрос в этом письме – какая стратегия победы над Россией.

Я не думаю, что Залужный отвечал на это письмо, но совпало очень своевременно и уместно. Он честно сформулировал свой взгляд на то, что нужно делать дальше, чтобы вырваться из ловушки патовой ситуации. Поэтому можно сказать, что военное руководство Украины ответило на этот вопрос, но и Белый дом должен тоже четко сформулировать,

– отметил политолог.

По его словам, проблема состоит в том, что Запад помогает так, чтобы Украина не проиграла эту войну, но этой помощи недостаточно для того, чтобы выиграть ее.

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