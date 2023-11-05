Поиск маневров в позиционной войне, а не тупик: ISW проанализировал колонку Залужного
Источник:ISW
ISW проанализировал колонку Валерия Залужного о позиционной войне, чтобы прийти к выводу, для чего она была написана. Там изложены соображения главнокомандующего по поводу изменений, которые должна сделать Украина, чтобы перейти к маневренной войне.
Он пытался подчеркнуть, что позиционная война станет серьезным вызовом для Украины, потому нужно искать выход. Украина может выйти из этого этапа.
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Анализ материала Залужного
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляен заявил, что нынешняя ситуация на передовой "не является патовой", даже если "прошло время" и "люди устали. Украина заботится о безопасности военных, поэтому нуждается в F-16 и более ПВО.
Еще в 2022 году многие наблюдатели убеждали, что ситуация зашла в тупик, однако ВСУ освободили Харьковскую область и правый берег Херсонской области. Эти заявления пересекаются с тезисами, высказанными Залужным в своей статье "Современная позиционная война и как в ней выиграть".
В ней четко изложены соображения Залужного по поводу изменений, которые должна сделать Украина, чтобы преодолеть текущую "позиционную" стадию войны. Это этап противостояния, когда операции не приводят к быстрым или резким изменениям на линии фронта. Он отметил, что Украина имеет:
- получить преимущество в воздухе;
- прорвать минные заграждения,
- повысить эффективность контрбатарейной борьбы;
- создавать и готовить необходимые резервы;
- наращивать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Важно, что Главнокомандующий ВСУ не сказал, что война зашла в тупик и не предположил, что Украина не может добиться успеха. Его рассуждения скорее о технико-тактическом паритете на поле боя и больших минированиях с обеих сторон, что и вызвало позиционную войну.
Залужный утверждал, что во избежание "окопной войны" в стиле Первой мировой войны и перейти к маневренной войне Украина должна разработать новые подходы, включая технологические и другие изменения, некоторые из которых зависят от поддержки Запада, а другие требуют адаптации в украинской армии, государству и обществу,
– подчеркивают в ISW.
Главнокомандующий заключил, что позиционная война выгодна России. Однако Украина может вернуться к маневренной войне при определенных условиях, включающих помощь Запада. То есть реферат Залужного был посвящен тому, как восстановить маневр в позиционной войне, а не аргументам, что война зашла в тупик.
Дискуссии вокруг статьи
- Залужный в своей статье утверждает, что без усиления технологического превосходства "глубокого и красивого прорыва" против России, "скорее всего, не будет Это вызвало множество дискуссий, а многие граждане неправильно интерпретировали слова главнокомандующего.
- Признание Валерия Залужного о войне России против Украины на страницах The Economist прежде всего подогревают дискуссию о военной помощи на Западе. В частности, откровенность может повлиять на обсуждение финансирования Украины в Конгрессе США.
- Залужный по-военному ответил на вопросы об ожиданиях во время наступления, которые актуализировались в течение последнего месяца. Не стоит воспринимать слова Залужного о "тупике" как свидетельство провала украинского наступления.