Статью Путина об Украине будут изучать в российской армии как обязательную

Минобороны России приказало ввести статью Владимира Путина о "триедином народе" в обязательную программу для изучения в вооруженных силах. Ее будут рассматривать на занятиях по военно-политической подготовке.

Статья полна антиукраинских тезисов и оправданий великорусского шовинизма. Навязывание таких мыслей военным в который раз доказывает, что Путин не откинул свои имперские амбиции.

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Ложь Путина об Украине будут тщательно изучать российские военные

Абсурдную статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" будут изучать российские военные. Ее внесли в перечень обязательных тем для рассмотрения на занятиях по военно-политической подготовке.

Такое распоряжение, как стало известно 15 июля, подписал министр обороны России Сергей Шойгу (которого время от времени в СМИ называют вероятным преемником Путина).

Коротко о статье Путина, в которой он продвигает идею "триединого народа"

Статья появилась 12 июля, и не где-нибудь, а на официальном сайте Кремля. Причем не только на русском, но и на украинском языках.

Путин пишет об Украине как об "окраине", оправдывает "новороссию" и "малороссию", называет Украину самой бедной страной Европы, но главная идея текста – это единство российского, белорусского и украинского народов.

От статьи уже не оставили камня на камне аналитики, однако Путин продвигает ее где только может. В своих вооруженных силах, например.

не только потому, что полон манипуляций и откровенного вранья . Но и потому, что продвигает антиукраинские нарративы о ничтожности истории украинских государственных процессов и современной украинской власти.

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