Статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы: Грузии тоже пообещали, но есть условия

Грузии не предоставили статус кандидата на членство в Евросоюзе вместе с Украиной и Молдовой 23 июня. Но это может произойти, если страна предпримет несколько важных шагов. Потому что сейчас уже официально признана европейская перспектива Грузии.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. А вот президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подробно описала, что должны сделать власти Грузии.

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Следует заметить, что Шарль Мишель написал это в своем твиттере на двух языках – английском и грузинском. Он подчеркнул, что сейчас не просто признали европейскую перспективу Грузии, но готовы предоставить статус кандидата.

Европейский совет готов предоставить статус кандидата, как только будут развязаны нерешенные приоритеты. Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях ЕС – Грузия: будущее Грузии лежит в ЕС,

– написал Мишель.

Что касается "нерешенных" приоритетов, то о них сказали не слишком много. Фон дер Ляйен акцентировала, что Грузия должна:

продемонстрировать политическое единство;

привлечь гражданское общество и двигаться к реформам.

Однако европейская политик отметила, что следующие шаги вполне достижимы. "Грузия впервые достигла этого этапа, у вас сильная экономика, вы достигли большого политического прогресса", – подытожила президент Еврокомиссии.

Ранее власти Грузии бурно отреагировали

Когда в Еврокомиссии 17 июня сообщили, что рекомендуют предоставить статус кандидатов Молдове и Украине, грузинские политики отреагировали достаточно бурно.

Их глава МИД Илья Дарчиашвили сказал, что Грузия провела масштабные реформы, поэтому они "ожидали большего". А вот президент страны отреагировала более эмоционально и сказала, что принадлежит к категории разозлившихся людей.

Однако и она, и министр заявили, что не будут прекращать путь в Европу. А президент даже анонсировала создание "комиссии по реформам", чтобы получить статус кандидата до конца 2022 года.

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В чем премьер Грузии обвинил Арахамию

Премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили заявил, что статус кандидата им не предоставили из-за главы фракции партии "Слуга народа". Мол, тот якобы требовал этого при общении с представителями США и европейских стран.

22 июня Арахамия записал видео, где призвал народ Грузии "не вестись на фейки и провокации" своей власти. Однако все же подтвердил, что говорил об этой стране во время визита в Соединенные Штаты.

В США я занимался тем, что аргументировал концепцию о том, что господин Иванишвили (Бидзина – 24 канал) является олигархом пророссийского плана. Он держит марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, желающий в Европу,

– сказал Арахамия.

Нардеп заверил, что Украина и наш народ будут делать все, чтобы поддержать Грузию в присоединении к ЕС. Также в этом видео он заявил, что продолжается распространение "антиукраинского" фейка именно по заказу упомянутого олигарха.

Интересное – подробнее об этом заявлении Арахамии: смотрите видео