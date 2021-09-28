Ставит под риск сотрудничество с Украиной, – советник Витренко о газовом соглашении РФ и Венгрии

Венгрия последние годы транспортировала газ через Украину. Она сама потребляла голубое топливо, а также экспортировала его.

Государство продавало газ после 2014 года в том числе и Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.

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Она пояснила, что после начала войны с Россией у Украины нет прямых поставок. Наше государство покупает газ не прямо из "Газпрома", а из Европы, в частности из Венгрии.

Сейчас своим контрактом Венгрия поставила под риск это сотрудничество,

– подчеркнула Залищук.

По ее словам, Венгрия будет терять возможность зарабатывать, иметь экономическую выгоду от этих отношений, которые наше государство построило за последние годы с ней и другими европейскими поставщиками.

Поставки газа через украинскую трубу

Венгрия подписала контракт с Россией на 4,5 миллиарда кубометров газа в год:

3,5 – будет идти через Турцию;

миллиард – через Австрию.

Как отметила советник главы "Нафтогаза", Венгрия транспортировала и гораздо больше газа. Будет ли это означать, что "Газпром" теперь будет прокачивать через украинскую трубу меньше газа – пока вопрос открытый.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что наше государство будет отвечать на соответствующее соглашение без сожалений и соболезнований.

"Мы видим заявление ГТС, Сергея Макогона о том, что он ожидает уменьшения газотранзита. Такая политика может ударить на давление внутри трубы, на объемы общей прокачки газа, а значит стабильности всей прокачки через украинскую газотранспортную систему", – отметила Залищук.

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