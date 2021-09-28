Ставит под риск сотрудничество с Украиной, – советник Витренко о газовом соглашении РФ и Венгрии
Источник:24 канал
Венгрия последние годы транспортировала газ через Украину. Она сама потребляла голубое топливо, а также экспортировала его.
Государство продавало газ после 2014 года в том числе и Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.
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Она пояснила, что после начала войны с Россией у Украины нет прямых поставок. Наше государство покупает газ не прямо из "Газпрома", а из Европы, в частности из Венгрии.
Сейчас своим контрактом Венгрия поставила под риск это сотрудничество,
– подчеркнула Залищук.
По ее словам, Венгрия будет терять возможность зарабатывать, иметь экономическую выгоду от этих отношений, которые наше государство построило за последние годы с ней и другими европейскими поставщиками.
Поставки газа через украинскую трубу
Венгрия подписала контракт с Россией на 4,5 миллиарда кубометров газа в год:
- 3,5 – будет идти через Турцию;
- миллиард – через Австрию.
Как отметила советник главы "Нафтогаза", Венгрия транспортировала и гораздо больше газа. Будет ли это означать, что "Газпром" теперь будет прокачивать через украинскую трубу меньше газа – пока вопрос открытый.Кстати! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство будет отвечать на соответствующее соглашение без сожалений и соболезнований.
"Мы видим заявление ГТС, Сергея Макогона о том, что он ожидает уменьшения газотранзита. Такая политика может ударить на давление внутри трубы, на объемы общей прокачки газа, а значит стабильности всей прокачки через украинскую газотранспортную систему", – отметила Залищук.
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Соглашение России и Венгрии о поставках газа: главное
- Венгрия будет качать российский газ в обход Украины. Соответствующий контракт уже подписали с "Газпромом".
- Украина может потерять не только деньги за транзит, но и политическую поддержку в Европе.
- Из-за газового контракта наше государство обратится в Еврокомиссию.
- Венгрия даже вызывает украинского посла из-за критики соглашения с "Газпромом".