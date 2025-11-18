Об этом пишет 24 Канал.

Что произошло с веб-сайтами?

Во вторник, 18 ноября, около 13:30 много веб-сайтов прекратили работу. Все они пользуются Cloudflare, как защитником от хакерских атак.

Известно, что Cloudflare работает как посредник между сайтом и его посетителями, ускоряя загрузку страниц с помощью глобальной сети серверов (CDN), защищая от DDoS-атак и вредоносного трафика, а также предоставляя другие инструменты для безопасности и управления.

Сейчас компания не назвала причину сбоя, но на своем сайте пишет, что она "знает о проблеме, которая потенциально влияет на нескольких клиентов, и расследует ее".

Мы наблюдаем возобновление услуг, но клиенты могут продолжать замечать более высокие, чем обычно, показатели ошибок, поскольку мы продолжаем работы по устранению неисправностей,

– написали вскоре в Cloudflare.

Как сообщили на том же сайте компании, поставщик портала поддержки пока имеет проблемы, поэтому клиенты могут столкнуться с ошибками при просмотре или ответе на запросы поддержки.

Что известно о других сбоях в интернет-сервисах в последнее время?